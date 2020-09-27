27 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da dev ikramiye!

Süper Loto’nun 27 Eylül tarihli çekiliş sonuçlarında 6 şanslı rakam 5-7-8-35-37-44 olarak belirlendi. Büyük ikramiye tutarı devirlerin ardından artış gösterdi ve bu akşamki çekilişte büyük ödül 23 milyon 760 bin 334 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 25. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Haftanın şanslı rakamları ise 5-7-8-35-37-44 olarak açıklandı.

SÜPER LOTO’DA İKRAMİYE YÜKSELİYOR

Süper Loto’nun bu akşam yapılan çekilişi öncesinde büyük ikramiye tutarı da duyuruldu. Süper Loto’da büyük ikramiye devirlerle birlikte 23 milyon 760 bin 334 TL‘ye yükseldi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.