27 Mayıs darbesi tazminatlarına karar verecek komisyon kuruldu

27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı’nın verdiği tüm kararları hükümsüz hale getiren Yassıada teklifi geçen haziran ayında TBMM’de kabul edilmişti.

Yassıada’da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğmasını sağlayan teklifin kabul edilmesinin ardından kurulacak komisyonla ilgili karar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Komisyon başkanlığına 15 ay önce Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan eski AKP Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan getirildi. Komisyon üyeliklerine ise şu isimler seçildi:

1- Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal

2- Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hakan Güzel

4- İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl

5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun

6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney

BİR BAŞBAKAN, İKİ BAKAN İDAM EDİLDİ

Komisyon Yassıada yargılamalarından zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirecek. Komisyon kararları doğrultusunda mağdur yakınlarına belli bir miktar tazminat ödenmesi öngörülüyor.

Yassıada’daki yargılamalar, 14 Ekim 1960’ta başlayıp 15 Eylül 1961’de karara bağlandı. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmiş; 143 kişi 4 yıl 2 ay, 117 kişi 5 yıl, 15 kişi 6 yıl, 6 kişi 7 yıl, 2 kişi 8 yıl, 17 kişi 10 yıl, 3 kişi 15 yıl, bir kişi 20 yıl, 30 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mallarına el konulduğu için Yassıada yargılamaları sırasında avukat tutmakta zorlanan Demokrat Partililer, 1964'te çıkarılan bir afla bu malların bir kısmına ancak kavuşabildi.

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