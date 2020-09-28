28 Eylül On Numara sonuçları açıklandı! İşte On Numara’da kazanan rakamlar…

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara’nın 28 Eylül 2020 tarihli 9. çekiliş sonuçları şu şekilde; 4-5-7-8-11-13-20-23-29-32-33-42-46-48-52-56-57-68-74-75-77-80

BÜYÜK ÖDÜL AÇIKLANDI

On Numara’da çekiliş öncesi büyük ödül miktarı açıklandı. On Numara’nın bu haftaki büyük ödül tutarı devirlerle birlikte, 916 bin 979 TL olarak belirlendi.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.