3 Şubat On numara sonuçları açıklanıyor! On numara çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On numara şans oyununun bu hafta 913. sayılı çekilişi gerçekleşecek. 10 şanslı rakamlı bilerek büyük ikramiye kazanma ümidiyle bilet alanlar bu hafta hangi şanslı sayıların çıkacağını merak ediyor. 3 Şubat On numara çekiliş sonuçları açıklandığı anda sayfamızda olacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MPİ tarafından saat 21.15’te yapılacak çekilişin ardından On numara sonuçları açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPILAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)

ödenmektedir.