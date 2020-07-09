30 Temmuz-3 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca’dan Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı açıklaması…

İslam dinindeki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz arefe günü olacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü bayramın son günü olacak. Hatırlanacağı gibi Ramazan Bayramı'nda arefe günü dahil dört günlük sokağa çıkma yasağı yurt genelinde uygulanmıştı. Vatandaşların merak ettiği konu ise Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı. İşte Kurban Bayramı yasağı ile ilgili son gelişmeler…

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda il bazında sokağa çıkma yasağının olabileceğini aktardı. Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Bugün kısmen Bilim Kurulu’nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.

HANGİ İLLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra il bazında corona virüsü verilerini de paylaştı. Bakan Koca, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki birçok ilde virüsün pik noktasına ulaşmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı, son üç gün ortalamalarına göre en çok ve en az vaka görülen illerin de şunlar olduğunu söyledi;

*Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu açıklamaları göz önüne alındığında, bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağının bu illerde olabileceği konuşuluyor.