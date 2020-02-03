45 yaşındaki adamı komşuları kanlar içinde ölü buldu

Olay; gece saatlerinde merkeze bağlı Karahacımusa Mahallesi 1363. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacılık ve oto 2. el yedek parça işi yaptığı öğrenilen Mehmet Karahan (45), evinin önünde komşuları tarafından kanlar içerisinde bulundu.

45 yaşındaki Mehmet Karahan'ı kanlar içerisinde gören komşuları durumu hemen 112 Sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Karahan'ın hayatını kaybettiğini belirlediler.

HARDDİSK DEREDE BULUNDU

Polis ekipleri cinayet şüphesiyle çevrede inceleme yaparken, Karahan’ın evinin ve iş yerinin önünden geçen dere içinde nesne fark ettiler. Güvenlik kameraları harddiski olduğundan şüphelendikleri kutuyu çıkartmak için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye müdürlüğü ekipleri, vinç yardımıyla dereye inerken, dere içindeki kutuyu çıkarttı. Kutunun güvenlik kamerası harddiski olduğunu anlayan ekipler harddiski incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdüler.

Cumhuriyet savcısının da incelediği, Mehmet Karahan'a ait ceset adli tıp kurumuna götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Eşinin ölüm haberini alan Fatma Karahan fenalık geçirerek ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla polis ölümle ilgili soruşturma başlattı. (İHA)