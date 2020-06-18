48 ilde uygulanacak! İşte maskesiz dışarı çıkmanın cezası

Corona virüsü pandemisi kapsamında dün gece İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile İstanbul, Ankara ve Bursa’nın da arasında olduğu 48 ilde maske takma zorunluluğu getirdi. Buna göre artık 48 ilde vatandaşlar evden çıktığı andan itibaren maske takmak zorunda olacak. Peki maske takmayan vatandaşları bekleyen ceza ne kadar olacak?

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede yasağa uymayanlara uygulanacak ceza ile ilgili ise, ”Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı. Ancak hangi durumda hangi cezanın uygulancağına dair açıklama yapılmadı.

3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI

Avukat Rezan Epözdemir, ”Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 3 bin 150 lira olacak. Kendisine uygulanan cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünen kişiler bu cezaya itiraz edebilir. Cezanın tebliğ edildiği andan itibaren itiraz süresi 15 gündür ve bu itiraz sulh ceza hakimliklerine yapılır” dedi.

2 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesine göre de ceza kesilebileceğini anlatan Epözemir, sözlerine şöyle devam etti:

* Bu madde, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırı davranmayı’ düzenlemiş. Buna göre bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya bu hastalıktan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamkamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

* Burada kanun koyucunun suç olarak düzenlediği eylem bireysel karantina tedbirine aykırı davranan faili cezalandırıyor.

”SIRF MASKE TAKMAMAK SEBEBİYLE UYGULANMAYACAK”

Avukat Ali Kemal Akçeken ise maske takmamanın cezasının 789 liradan başlayıp 3 bin 180 liraya kadar çıkabileceğini belirterek, şunları söyledi:

* Türk Ceza Kanunu’nun salgın hastalıklarla ilgili maddesi olan 195. maddesi kapsamında da tedbirlere riayet edilememesi durumunda kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek.

* Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus TCK’nın 195’in karantina alma kararı verilen yerlerle ilgili olduğudur. Dolayısıyla açıklanmış bir karantina kararı yoksa TCK 195’te öngörülen cezanın sırf maske takmamak sebebiyle uygulanamayacağını söyleyebiliriz.