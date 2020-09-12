500 bin liralık vurgun yapan VIP araçlı lüks saat dolandırıcısı tutuklandı

Polisi harekete geçiren lüks saat dolandırıcılığı Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre, ünlü bir markaya ait saatini satan bir kişi internet üzerinden ilan verdi.

İlanı gören Zülfü Güven, telefonla aradığı ilan sahibine saati almak istediğini söyledi. Daha sonra Şişli'deki lüks bir otelde buluşma ayarlandı. Akşam saatlerinde buluşma sağlandı. Güven, sözde şoförünün kullandığı VİP bir minibüsle buluşma adresine gitti.

“SAAT ORİJİNAL Mİ?”

Otel önünde buluşan lüks saatin sahibi ve Güven içeriye girip bir şeyler içerek sohbet etti. İş insanı olduğunu söyleyen şüpheli, güven sağladıktan sonra “Saat orijinal mi?” diye sordu.

Daha sonra ise emin olmak için bir arkadaşına götürüp getirmek istediğini söyledi. İzin alan Güven dışarı çıkarken, saatin sahibi bir süre içeride bekledi. Ancak gelen kimsenin olmadığını görünce dolandırıldığını anlayarak emniyete gidip şikayetçi oldu.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

İstanbul Güven Timleri ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelendi. Şüphelinin “Dolandırıcılık”, “Bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık” ve “Güveni kötüye kullanmak” suçlarından hakkında 11 yıl 3 ay hapis ve 19.200 TL para cezası bulunan Zülfü Güven olduğu anlaşıldı.

İstanbul, İzmir ve Bursa'daki bazı mahkemelerde yargılaması da bulunan Güven'in aracını kullanan kişinin ise farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Ali Murathan Papiş olduğu belirlendi.

17 AYRI OLAY

Araştırmalarda, şüphelilerin İstanbul'da benzer 17 olaya karıştığı anlaşıldı. Lüks saat satan kişileri benzer yöntemlerle dolandıran şüphelinin adresini belirleyen ekipler, Zülfü Güven'in Sarıyer Yeniköy'de, Papiş'i ise Eyüp Alibeyköy'de gözaltına aldı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.