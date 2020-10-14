6 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda bugün sabah erken saatlerde Manisa merkezli 6 ilde emniyet mensupları ile KHK ile ihraç edilen şahıslara yönelik FETÖ operasyonu düzenlendi.

MAHREM İMAM GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKTI

Manisa Valiliğinden operasyon ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, FETÖ operasyonunda 1'i ihraç edilen emniyet müdürü olmak üzere 16 kişinin gözaltına alındığını belirterek şu ifadelere yer verildi; “Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/3090 sayılı soruşturmasına istinaden, FETÖ/PDY kapsamında EGM personeli iken KHK ile ihraç edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Bylock programını kullanan, hakkında ifade bulunan, örgütün kendi yaptığı fişleme raporlarında örgütte üst düzey durumda bulundukları tespit edilen, yurt dışı bağlantılı FETÖ'nün mahrem imamları ile görüşmeleri olan ve örgütsel toplantılara katılan 1'i ihraç emniyet müdürü olmak üzere toplam 16 ihraç emniyet mensubunun yakalanmasına yönelik; 13.10.2020 günü saat 06.30'da Manisa Merkezli yapılan çalışmada İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Uşak, İstanbul ve Antalya illerini de kapsayan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli şahsın tamamı temin edilerek gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.''