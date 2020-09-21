‘6,5’ büyüklüğünde deprem olabilir’ dedi, Tuz Gölü Fayı’na dikkat çekti

Niğde'nin Bor ilçesinde dün akşam 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Niğde Belediyesi can kaybının bulunmadığını belirtti. AFAD verilerine göre bu sabah yine Bor ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

“6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR”

Merkez üstü Bor ilçesinin Obruk Köyü olarak belirlendiği depreme ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Başkanı Prof. Dr Fetullah Arık, şöyle konuştu:

* İlk belirlemelerimize göre hareketlilik daha öncesinde haritalarda işaretlenmeyen bir fay üzerinde görünüyor. Tuz Gölü Fayı'na paralel faylardan biri olma olasılığı da var. Burada yeni gözlemlenen aktif bir fay hattından bahsedebiliriz, ya da Tuz Gölü Fay Hattı'nın gayzer fay hatlarından da biri olabilir.

* Tuz Gölü Fay Hattı bin yıldan fazla bir süreden sonra yeniden büyük deprem üretebiliyor. Tuz Gölü Fay'ının uzunluğunu düşündüğümüz zaman daha büyük deprem üretme olasılığı var ama parçalı kırıklı. Bu fay hattının 6 ve 6,5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli mevcut

“SARSINTI ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ”

Depremin çevre illerden de hissedildiğini ifade eden Arık, “Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin çevre illerde hissedilmesinin nedeni sığ bir derinlikte oluşmasından kaynaklı. Zemin genellikle gevşek ve alüvyal malzemeden oluştuğu için sarsıntı çevre illerden de hissedilebiliyor” dedi.

“KONYA'DA DEPREM OLMAZ ALGISI YANLIŞ”

Konya'da deprem olmaz algısının da yanlış olduğunu aktaran Arık, şunları dile getirdi;

* Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu yer olarak Konya ve çevresi biliniyor Ama bu durum Konya'da hiç deprem yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.

* Şehrimize Kuzeybatısından güneydoğusuna doğru bakıldığı zaman Ilgın, Akşehir, Doğanhisar ve Tuzlukçu çevresi 1. Derece deprem bölgesi iken Güneydoğuya doğru Yunak ve Hüyük 2. Derece Deprem Bölgesi, Derebucak, Beyşehir, Kadınhanı, Sarayönü ve Çeltik 3. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Kent merkezinde Selçuklu ve Meram'dan Karatay'a doğru 3 ve 4. derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır.

“2009 YILINDA 2 BÜYÜK DEPREM ÜRETTİ”

Konya kent merkezinde 50 km uzunluğunda aktif bir fay zonu olduğunu da ifade eden Arık, son olarak şunları söyledi:

* Kent merkezinde asıl yerleşim sınırlarında Ardıçlı'dan güneye doğru Selçuk Üniversitesi Kampüsü, Beşyüzevler, Dere ve Hatıp'a kadar uzanan bölgede yaklaşık 50 km uzunluğunda dağlarla ovanın sınırını oluşturan Konya Fay Zonu; Konya yerleşim alanı için en önemli risk taşıyan aktif faydır.

* Bu fay zonu 2009 yılının Eylül ayında Konya'ya göre 2 büyük deprem üretti. Bu orta büyüklükteki depremler bile Konya'da hasarlara ve ciddi paniğe neden oldu.

* O zamandan bu yana fay üzerinde önemli bir deprem oluşmadı ama yörede yapılan çalışmalar neticesinde geçmişte bu fayın 6-6,5 büyüklüğünde deprem ürettiği ortaya çıktı. 2009 yılında yaşanan depremde Yazır Mahallesi'nde bulunan fay zonunun 10 km'lik bir bölümü kırıldı.

* Kuzeyinde ve güneyinde bulunan bölgelerde de kırılmalar bekleniyor. Ama deprembilimciler kırılmanın ne zaman yaşanacağına dair net bir bilgi veremiyor. Bu deprem bugün de olabilir, 50 yıl sonra da olabilir.