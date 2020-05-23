65 yaş üstü için bayramda sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün?

Dört gün boyunca sürecek sokağa çıkma yasağında kapsam dışı olan kesimlerden biri de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar oldu. Haftasonunun yanı sıra Ramazan bayramını olması nedeniyle Pazartesi ve Salı günlerini de içeren dört günlük sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayan dört günlük süreçte tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olacak. Ancak, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

20 yaş altında bulunan vatandaşlar ise iki grup halinde sokağa çıkabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; “Bu hafta çarşamba (20 Mayıs) ve cuma (22 Mayıs) günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaya göre, 20 yaş altı gençler bu hafta 22 Mayıs Cuma günü saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sokağa çıktı. 20 yaş altı sokağa çıkma izninin önümüzdeki haftada aynı günlerde uygulanması bekleniyor.