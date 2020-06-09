65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izni kaç gün?

Son dakika açıklamasıyla birlikte 65 yaş üzeri için karar belli oldu. 21 Mart’tan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kararlar açıklandı. Sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağını merakla bekleyen 65 yaş üstü kişiler internette yasak ile ilgili gelişmeleri araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı için alınan yeni kararları duyurdu ve 65 yaş üzeri vatandaşların her gün belirli saatlerde sokağa çıkabileceğini açıkladı.

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “65 yaş üstü vatandaşlarımız her gün 10:00 ila 22:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.”