65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Pandemi sürecinin başlarında aylarca evlerinde kalan ve daha sonra sadece belirli gün ve saatte dışarıya çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, 12 Haziran tarihinden itibaren her gün 10.00 ila 22.00 saatleri arasında dışarıya çıkmaya başlamıştı. Tokat Valiliği artan corona virüs vakaları nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkışlarını sınırlandırdı.

ZAMAN ARALIĞI DARALTILDI

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 7 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma zaman aralığını daralttı.

Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs tedbirleri kapsamında, salgının yayılımını önlemek ve riski azaltmak amacıyla il genelinde 7 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere 65 yaş ve üzeri kişilerin sabah 10.00 ile 18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığı açıklandı.

Kamu kuruluşları, özel iş yeri sahibi ve çalışanları ile tarım faaliyetlerinde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutuldu.

HATAY’DA BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir mahallenin karantinaya alındığı açıklandı.Altınözü Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Kozkalesi Mahallesi’nin karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26-27. Maddesi gereği 04 Eylül 2020 tarihli ve 70 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile İlçemiz Kozkalesi Mahallesinde yeni tip korona virüs (Covid 19) salgını nedeni ile yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı karantina uygulaması başlamıştır.” (Can ÇAPAR / HATAY)