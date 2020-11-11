65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Dün akşam saatlerinde ilk olarak Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan yeni karar açıklandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrası 65 yaş ve üstündeki vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkması yasaklandı.

İSTANBUL'DA DA YASAKLANDI

İstanbul’da corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için saat 10.00­ ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkma uygulamasının, 12 Kasım Perşembe’den itibaren sosyal mesafeye uymak ve maske takmak koşuluyla 10.00­-16.00 olarak yeniden düzenlendiği duyuruldu.

İstanbul'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 12 Kasım Perşembe gününden itibaren sadece saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

Ayrıca İstanbul Valiliği, yasağa uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanacağını da duyurdu.

BALIKESİR'DE HEM SİGARA YASAĞI HEM DE 65 YAŞ KISITLAMASI

Balıkesir Hıfzıssıhha Kurulu’nca kentte artan corona virüsü vakalarına karşı yeni kararlar alındı. Kararlara göre; sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların da saat 14.00’den sonra pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi. (DHA)

Corona virüsü sebebiyle Eskişehir, Bolu, Çankırı, Bursa ve Kırklareli gibi şehirlerde de 65 yaş üstü kısıtlamaları açıklandı.