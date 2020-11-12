65 yaş üstü yasağı açıklayan iller hangileri?

İçişler Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara uygulanacak kısıtlamaların İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyor. İl bazında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, kısıtlamalar saat 10.00 ile 16.00 saatlerinde dışında uygulanabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge şu şekilde;

“Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.”

65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI HANGİ İLLERDE VAR?

Bursa, Kırklareli, Eskişehir, Bolu, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Çankırı, Denizli, Manisa, Kahramanmaraş, Bilecik, Kütahya, Uşak, Gaziantep, Isparta, İzmir, Mardin, Sakarya, Konya, Ağrı, Giresun, Kayseri, Tekirdağ ve Nevşehir