7 ile giriş çıkış yasağı kalktı ama bu kez de kafalar karıştı

Türkiye'de corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehir ile Zonguldak'a seyahat yasağı uygulaması getirilmişti. Şehirlere giriş ve çıkışlar sonlandırılmış ve özel izne bağlanmıştı.

Dün alınan karar doğrultusunda 30 büyükşehir arasında yer alan Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya giriş ve çıkışlar serbest bırakıldı.

Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde ise seyahat yasağı devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE BU SORU CEVAPSIZ KALMIŞTI

Hatırlanacağı gibi büyükşehirler ve yasaklı Zonguldak'ın ortasında kaldıkları için giriş-çıkış yasağından etkilenen Osmaniye, Kilis, Yalova, Karaman ve Adıyaman’a giriş çıkışların nasıl olacağı soruları da gündeme gelmişti.

Buralar ve yasaklı illerden geçmek zorunda kalınan diğer merkezlere özel izin alınarak geçişler sağlanıyordu. Sadece yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden transit geçişlerine izin veriliyordu.

YASAĞI KALKAN İLLERDE ULAŞIM NASIL OLACAK?

Şu anda açıklık bekleyen soru; ortada kalan yasaklı şehirden nasıl geçileceği? Örneğin yasağı kalkan Muğla veya Aydın'dan Çanakkale'ye gitmek isteyen vatandaşlar, hala giriş çıkış yasağı olan İzmir'den nasıl geçecek? Bu konuyla ilgili ne valilikler ve ne de belediyelere İçişleri Bakanlığı'ndan ulaşmış henüz bir bilgi bulunmuyor.

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde görevli Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay konuyla ilgili şunları söyledi:

* Yasaklar kalkmadan önceki sistem varılacak nokta arasında yasaklı il varsa araç plakası bildirilmek suretiyle özel izin alınarak ulaşım sağlanıyordu.

* Otoban türü çevre yollarından da geçiş aynı şekilde bildirim suretiyle yapılıyordu. Şu an için henüz bize ulaşmış bir yazı yok.

* Sanırım yine eskiden olduğu gibi transit geçişlerde ortada kalan yasaklı şehirden geçmek için plaka bildirim sistemi uygulanacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor” dedi.