8 ilde birçok yerleşim yeri karantinada

Covid-19 salgınının giderek yaygınlaşmasıyla yeni önlemler alınmaya başlandı. Buna göre vaka sayılarının kontrol altına alınamadığı 8 ilimizdeki 16 yerleşim yerinde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

KÜTAHYA

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy köyü, corona virüsü vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Hisarcık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* Hamamköy köyünde vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır.

OSMANİYE

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı bir köy ve bir mahalle karantinaya alındı. Kadirli Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerim köyü ile Göçmenler Mahallesi’nde 14 gün karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

SİNOP

Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Köseli köyü karantinaya alındı. Köseli köyü 17.08.2020 tarihinden 31.08.2020 tarihine kadar 14 gün süreyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

RİZE

Rize’de, İl Sağlık Müdürlüğü geçen günlerde yaptığı açıklamada, “Şu an virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür” uyarısı yapmıştı.

Vaka sayılarının sürekli artması ve belli bölgelerde yoğunlaşması ardından bugün alınan karar ile Rize’nin Güneysu ilçesinde bulunan Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinin karantina altına alındığı açıklandı.

SİVAS

Sivas’ta Çatalkaya ve Mermer köyleri ile Karadoruk köyüne bağlı Aşağı Çatkara mezrasınde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, salgınının yayılarak vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla karantina kararı alındığı bildirildi.

ÇANKIRI

Çankırı’nın Korgun ilçesindeki iki köyde 14 gün karantina uygulaması başlatıldı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

MALATYA

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bir mezra ile Kuluncak ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Arapgir ilçesi Kaynak Mahallesi Levenge mezrasında 8 kişide Covid-19 tespit edildiği belirtildi. Covid-19 tespit edilen kişilerin 10 gün önce bir düğüne katıldığının belirtildiği açıklamada, mezrada dün saat 20.00’den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alındığı bildirildi.

Kuluncak ilçesi Karıncalık Mahallesi’nde de, bazı kişilerin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle karantina kararı alındığı vurgulandı.

KARABÜK

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyü ile Yortan beldesi merkez mahalleleri ve Akmanlar köyündeki bazı evlerde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

* Karantina altındaki Nodullar köyü ile Yortan beldesi merkez mahalleleri ve Akmanlar köyünde hane karantinası altındaki kamu ve özel sektör çalışanları karantina süresi boyunca idari izinli sayılacaktır. (DHA-İHA)

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