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Harabe evde yaşam mücadelesi

Tam adres veriyoruz: İluh Mahallesi 619 Sokak, Batman... Sayın Batman Valimiz Hulusi Şahin, anne Tuna Güner defalarca sizinle görüşmek istedi. Ancak, bazı işgüzarlar çığlığını size ulaştırmamak için ellerinden geleni yaptı! Biliyoruz, haberi ve fotoğrafları görür görmez gereğini yapacaksınız. Ancak, Güner Ailesi perişan. Altı küçük çocuk, hasta bir baba ve çaresiz bir anne. Lütfen, her işi bırakın ve onlara devlet baba şefkatini ulaştırın...

14:14 -
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Harabe evde yaşam mücadelesi

Batman merkez İluh Mahallesi 619. sokakta harabe bir evde yaşayan 8 nüfuslu Güner ailesi, kendilerine uzatılarak yardım elini bekliyor. Kapısı ve penceresi olmayan evde çocukların soğuktan ağladığını belirten anne Tuna Güner, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

FOTO: İHA

BİR ANNENİN YARDIM ÇIĞLIĞI

Hayırseverlerin yardım etmemesi durumunda çocuklarının açlıktan öleceğini belirten anne Güner, şöyle konuştu:

*Ben 4-5 defa valiliğe gittim, beni hiç kimse vali bey ile görüştürmediler ve bana yardım etmediler. Eşim hasta, çalışacak hali yok, gece gündüz sokaklarda karton, naylon toplamaya çalışıyor.

*Çocuğum bypass ameliyatı oldu, kundaktaki bebeğim anne sütü emmiyor, normal süt emiyor onu da alamıyoruz. 6 çocuğum var eşim ile birlikte 8 nüfuslu bir aileyiz.

*Şu an oturduğumuz evde cam yok, pencere yok, evin kapısı yok. Allah’a emanet yaşıyoruz. Sobayı yakmak için ağaç bulamıyorum. Çocuklarım gece yarısı kalkıp soğuktan ağlıyor, ben ne yapacağımı bilemiyorum.

*Sadece okul yardım parası alıyorum o da 2 ayda bir alıyorum. Çocuklarımı imkansızlıktan okula göndermediğim için o maaş da kesildi. Yetkililerden, hayırseverlerden yardım bekliyorum.

FOTO: İHA

Baba Fahrettin Güner ise sokaklardan karton topladığını, kendisinin astım hastası ve vücudunda platin bulunduğunu söyledi.

FOTO: İHA

Çalışamadığını kaydeden baba Güner, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi. (İHA)

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Son güncelleme: 14:28 05.02.2020
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