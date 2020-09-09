9 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte günün şanslı rakamları…

Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişi saat 21.30’da şans merkezinde düzenlendi. 90 rakam arasından seçilen 6 rakamın doğru tahmin edilmesiyle büyük ödülün kazanılabildiği Çılgın Sayısal Loto’da yeni sisteme göre, 5+1 bilindiği takdirde de ödül kazanılabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 17. çekilişi ardından belirlenen şanslı rakamlar şu şekilde; 1-21-29-41-44-72 joker 86

BÜYÜK ÖDÜL 60 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Milli Piyango’nun Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşam büyük ödül miktarı 60 milyon 68 bin 162 TL olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto’da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.