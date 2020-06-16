ABD irtibat görevlisinin yargılandığı FETÖ davasında sürpriz tanık

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk’ün ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçlamasıyla yargılandığı davanının yeni duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı olan ve ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Metin Topuz da tanıklık yaptı.

“ORTAK ALANLARDA KARŞILAŞTIK”

Silivri Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Metin Topuz, sanık Nazmi Mete Cantürk’ü ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan tanıdığını belirterek, şunları söyledi:

“Kendisini tercüman olarak tanıyorum. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltındayken, kayıt dışı muhabbet için görüşmeye çağırdılar. Burada bana çeşitli sorular sordular. Mete'yi de tanıyıp tanımadığımı sordular. Özel hayatını, siyasi görüşünü ve hangi gazeteyi okuduğunu sordular. Ben de tanıdığımı ama tanışıklığımızın olmadığını, ortak alanlarda karşılaştığımızı söyledim.”

“OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR ŞEY DİYEMEM”

Mahkeme başkanının, kendisinin Nazmi Mete Cantürk'ün FETÖ yayın organı Zaman gazetesini okuduğuna dair beyanlarının olduğunu belirtmesinin ardından söz alan Topuz, “Yaklaşık 11 saat süren bir ifadeydi. O gün Mete ile ilgili soru sorulup sorulmadığını hatırlamıyorum. Asansör, otopark gibi ortak alanlar dışında Mete'ye rastlamam. Mete hakkında olumlu veya olumsuz bir şey söyleyecek bilgiye sahip değilim” diye konuştu.

ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle tutuksuz sanık Nazmi Mete Cantürk'ün imza şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrolünün devamına hükmetti. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

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