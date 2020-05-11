ABD, Suriye’de yeni senaryolar hazırlıyor

Gelişmeleri yakından izleyen Genelkurmay İç Güvenlik Dairesi eski Şube Müdürü, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı emekli kurmay Albay Ünal Atabay, gelişmeleri şöyle açıkladı:

ABD ve Rusya, Arap aşiretlerinin bir kısmını, SDG bünyesinden ayırıp para karşılığında kendilerine bağlıyor.

Arap aşiretleri, İran destekli Şii milislerle çatıştırılmak isteniyor. ABD, hem Irak'ta hem de Suriye'de Sünni Arap aşiret güçlerini, Şii milislere karşı Sünni bir blok oluşturmak için organize etmektedir.

ABD ve Fransa ise Suriye'deki tüm Kürt partileri bir çatı altında birleştirmeye çalışıyor. Amaçları, Türkiye'nin terör örgütü hassasiyetini aşmak ve Kürt partilerin bir çatı altında Cenevre sürecine katılmasını sağlamak.

YPG/PKK'yı da ikiye bölmeye hazırlanıyorlar. YPG'nin bir kısmı yeni çatı yapılanması içerisinde yer alacak. Diğer kısmı ise PKK'ya doğrudan bağlı kalacak.

YPG'den ayrılan unsurlarla Kürt Ulusal Konseyi (ENKS-Rojava Peşmergeleri) ile Suriyeli diğer Kürt partilerin bir çatı altında toplanmasına çalışılacak. Roj peşmergeler Türkiye'nin de desteklediği muhalif grubun parçasıdır. Bu kart, yeni yapılanmayla Türkiye'nin elinden alınmak isteniyor.