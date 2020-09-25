Corona önlemleri her kesimi vurdu. Dar gelirliler ve esnaf perişan oldu. Pandemiden önce de sıkıntı yaşayan, kirasını, primini, vergisini ve giderlerini ödemekte zorlanan esnaf, bu dönemde iyice dibe vurdu. Ancak onları duyan yok.

CHP MİLLETVEKİLLERİ BİR DOKUNDU, BİN AH İŞİTTİ

CHP Ankara Milletvekilleri Yıldırım Kaya ile Nihat Yeşil, esnaf ve esnaf derneklerini ziyaret edip dertlerini dinledi. Yeniçağ'ın haberine göre CHP'li vekillerin ilk durağı Ankara Kantinciler Odası oldu.

KREDİLER ERTELENSİN

Oda Başkanı Bayram Şahin sadece Ankara'da bin 100 kantinin odaya üye olduğunu belirterek “Özel okullarda kantinler açık ama devlet okullarında kapalı, pandeminin ileride düzeleceğini düşünerek onlarca üyemiz kredi çekti, Eylül ayı geldi, kredi ödemeleri başladı. Fakat üyelerimizin bu kredileri ödeyecek durumu yok. İktidardan beklentimiz faizsiz bir şekilde bu kredilerin ertelenmesi” dedi.

CHP'li vekiller daha sonra Ankara Ulus'ta çantacı esnafını ziyaret etti. Okulların tam zamanlı açılmamasından dolayı işlerinin yüzde 75 düştüğünü belirtirken esnaf “Hükümet pandemi salgını ile ilgili hep olumlu bir tablo çizdi biz de Haziran ayında stoklarımızı yaptık, çeklerimizi verdik. Ürünler elimizde patladı, çektiğimiz krediler var nasıl ödenecek hiç bilmiyoruz” diye konuştu.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ise “Ailelerle birlikte sadece Ankara'da 70 bin kişinin karnı buradan doyuyor, icralık olmuş araçlar var, hiç çalışmayan araçlar, devletten yardım bekliyoruz” ifadesini kullandı.

HIRSIZLIK MI YAPALIM YOL MU KESELiM?

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin öneri olduğunu, kötü ifadeler olarak sunulmasını anlamadığını belirtti. Gazeteduvar'a konuşan Güven, “Esnaf yedi aydır perişan ve evine ekmek parası götüremiyor. Mücbir sebepten dolayı kahvehanelerimiz kapandı, 1 Haziran'dan sonra açtılar ama tavla, okey ve kağıt oyunları yasak. Tamam da bu COVID-19 sadece kahveciden mi bulaşıyor? Kemal Bey sıfır kağıt açın önerisi getirdi. Taş oyunlarının da dezenfektan ile temizliğini yapabiliriz. Herkes işine geldiği gibi Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kullanıyor, sözleriyle eğleniliyor ama bizlere yardım yapılması gerekiyor” dedi.

Pandemi döneminde tüm siyasi parti temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini fakat kahveci esnafına ilişkin adım atılmadığını belirten Güven, “Kemal Bey'in söylemiyle dalga geçiyorlar, belki kendisini orada iyi ifade edememiştir ama diyor ki, ‘Bu kahvehaneleri açtınız, bu insanların elinden malzemesini aldınız'. Bugün araba tamircisi dükkanınız var, ona gidip diyorsunuz ki sadece kaportayı yapın. Bugün berbeler kahvecilerden daha mı hijyenik? Hükümet bu krizi yönetemedi ve Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor” diye konuştu. Ankara'da 1600, Türkiye genelinde ise 80 bin kayıtlı kahvehane-çay ocağında oyunlara izin verilmediğini belirten Güven yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

CANIMIZDAN BIKTIK

“Eldiven diyorsanız eldivenle yapalım, sosyal mesafeyi ayarlayın dediniz ayarladık. Yancıları kaldırdık ama oyunlar yasak. Bugün otobüsler tıklım tıklım dolu, buralarda virüs yok da kahvehanelerde mi var? Bunları yönetemediler. Bunları söylediğimizde, ‘hükümeti mi yıkmak istiyorsunuz' diyorlar. Biz hükümeti yıkmanın peşinde değiliz. Biz açız, aç. Pandemi döneminde hayatta kalmak için kredileri çektik. İnsanlar krediyi ödeyemiyorlar, nereden ödeyeceğiz? Hırsızlık mı yapalım yol mu keselim? Yedi aydır bu insanlar evine ekmek parası götürememiş, çocuğunun yüzüne bakamamış. Esnaf artık canından bıktı.”