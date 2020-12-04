Adalar’da deprem risk analizi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) büyük deprem beklenen İstanbul'daki konut stoku için 23 Temmuz'da Avcılar ve Silivri'de başlattığı “Risk Analiz Çalışması Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi”nin üçüncü durağı, risk altındaki ilçelerden Adalar olacak.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, Avcılar'daki tarama işlemlerinin önümüzdeki şubat ayının sonunda tamamlanmasının ardından ekiplerin Adalar ilçesinde çalışmalara başlayacağını söyledi. Kahraman, “Adalar risk açısından öncelikli ilçelerimizden biri. Adalar'da yaklaşık 6 bin bina var. Binaların yüzde 50'sinde hasar bekliyoruz. Bina sayısı düşük ama yıkım riski yüksek. Zemin koşulları İstanbul geneline göre daha iyi. Ama mevcut konut stoku riskli. Risk sıralamasına göre yapıyoruz çalışmaları. Adalar da en riskli ilçelerimizden biri” dedi.

YÜZDE 56'SI 1980 ÖNCESİ YAPILMIŞ

İBB'nin hazırladığı “Olası Deprem Kayıp Tahminleri” çalışmasına göre Adalar'da 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre 413 binanın çok ağır hasar, 743 binanın ağır hasar, bin 894 binanın orta hasar, bin 842 binanın hafif hasar alacağı tahmin ediliyor. Binaların yüzde 56'sı yani 3 bin 584'ü 1980 yılı öncesinde, yüzde 27'si yani bin 741'i 1980-2000 arasında, yüzde 17'si yani bin 68'i de 2000 sonrasında yapılmış. Binaların 2 bin 908'i betonarme, 2 bin 269'u yığma, bin 209'u ahşap.