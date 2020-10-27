Adalet Bakanı Gül’den Enis Berberoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gül, Enis Berberoğlu kararına ilişkin olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine dair şunları söyledi:

* Yargı süreci devam ederken bir hakimin, mahkemenin önündeki konuyla ilgili Adalet Bakanı olarak yorum yapmam hiç uygun düşmez. Çünkü hakim, savcının amiri değiliz.

* Hakim, savcı dosyayı delillerine göre değerlendirir ve kararını verir.

* Adalet Bakanı, yürütmenin mensubu olan birinin görülmekte olan bir konuyla ilgili süreç devam ederken görüş açıklamasını hukuk devleti yaklaşımına uygun olmadığına inanıyorum.

* Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararları kişileri, kurumları, mahkemeleri, yargıyı bağlar.

* Bu Anayasa’da da, kanunlarda, Anayasa Mahkemesi kararları sonrasındaki işlemlerde de bellidir.

* Bunun yine değerlendirmesini mahkemeler yapacaktır. Bu konuyla alakalı hukuk devletinde kurullara, kurumlar ile işleyen bir sistemdir.

* Koltuğunun altında kasetlerle gelen birinin bizlere söyleyeceklerinin hiç birini kabul etmiyoruz.

* Bizim tek derdimiz adalete hizmet yönünde emaneti koruyabilmektir. Bizim yürüyen bir davayla ilgili benim prensibim, biz hakim ve savcılara amiri değiliz.

* Hakim, savcı dosyasına göre karar verir. Yargısal süreç kendi mecrası içinde devam eder ve kanun yollarında kendi mecrasında itiraz yollarına bakılır.

* Türkiye’de yargısal yetkiyi sadece hakim ve savcılar kullanır. Bunun ötesindeki hiç bir tutumu kabul edemeyiz. İHA