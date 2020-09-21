Adana’da aranan 183 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

Adana’da emniyet ekipleri, 13 Eylül- 19 Eylül tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 31 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat, bir adet çalıntı kamyonet, 21 adet çalıntı motosiklet, 4 adet de çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Öte yandan yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 13 iş yerine ise adli işlem yapıldığı belirtildi.

GEÇEN HAFTA DA YAPILDI

Kentte 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında yapılan baskınlarda da 125 şüpheli gözaltına alınmıştı. Baskınlarda 1 kalaşnikof tüfek, 20 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 14 motosiklet ele geçirilmişti.