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Adana’da aranan 183 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Sozcu.com.tr
10:15 -
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Adana’da aranan 183 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

Adana’da emniyet ekipleri, 13 Eylül- 19 Eylül tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli yakalandı.

13 Eylül- 19 Eylül tarihleri arasında ele geçirilenler. (FOTO: DHA)

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda  31 adet ruhsatsız  tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat, bir adet çalıntı kamyonet, 21 adet çalıntı motosiklet, 4 adet de çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Öte yandan yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 13 iş yerine ise adli işlem yapıldığı belirtildi.

GEÇEN HAFTA DA YAPILDI

6 Eylül-12 Eylül  tarihleri arasında ele geçirilenler. (FOTO: İHA)

Kentte 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında yapılan baskınlarda da 125 şüpheli gözaltına alınmıştı. Baskınlarda 1 kalaşnikof tüfek, 20 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 14 motosiklet ele geçirilmişti.

Adana Bisiklet Emniyet motosiklet otomobil Polis
Son güncelleme: 10:24 21.09.2020
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