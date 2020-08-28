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Adana’da kanlı gece! Kurşun yağmuruna tutuldular: 3 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü. İkisi hemşire 3 kişi de yaralandı

07:24 -
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Olay, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Aşkın Acun’un kullandığı otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz kişiler, tabancalarda aracı kurşun yağmuruna tutup, olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, saldırıya uğrayan araç içerisinde bulunan Acun ile arkadaşı Mehmet Gem’in öldüğünü belirledi.

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Salih Karaokay ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

FOTO: İHA

 AMBULANSTAKİ YARALIYA KURŞUN YAĞDIRILDI

Ambulansın, hastanenin acil girişine yanaşıp, yaralıyı indirmeye hazırlandığı sırada kimliği belirsiz kişi, ambulansa yaklaşıp, yaralı Karaokay’a tabancayla ateş açıp, kaçtı.

Ambulans içinde ikinci kez uğradığı silahlı saldırıda kurşun yağmuruna tutulan Karaokay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aşkın Acun, Mehmet Gem ve Salih Karaokay FOTO: SÖZCÜ

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Acil servis önünde ambulanstaki yaralıya düzenlenen silahlı saldırı sırasında sağlık personeli çevredekiler, panik ve korku içerisinde kaçıştı. (DHA)

Adana Gaziosmanpaşa hemşire Sağlık saldırı silahlı saldırı Sözcü
Son güncelleme: 07:36 28.08.2020
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