Adana’da kanlı gece! Kurşun yağmuruna tutuldular: 3 ölü

Olay, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Aşkın Acun’un kullandığı otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz kişiler, tabancalarda aracı kurşun yağmuruna tutup, olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, saldırıya uğrayan araç içerisinde bulunan Acun ile arkadaşı Mehmet Gem’in öldüğünü belirledi.
Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Salih Karaokay ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
AMBULANSTAKİ YARALIYA KURŞUN YAĞDIRILDI
Ambulansın, hastanenin acil girişine yanaşıp, yaralıyı indirmeye hazırlandığı sırada kimliği belirsiz kişi, ambulansa yaklaşıp, yaralı Karaokay’a tabancayla ateş açıp, kaçtı.
Ambulans içinde ikinci kez uğradığı silahlı saldırıda kurşun yağmuruna tutulan Karaokay, olay yerinde hayatını kaybetti.
BÜYÜK KORKU YAŞADILAR
Acil servis önünde ambulanstaki yaralıya düzenlenen silahlı saldırı sırasında sağlık personeli çevredekiler, panik ve korku içerisinde kaçıştı. (DHA)