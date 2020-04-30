Adana’da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar ile ‘evde kal’ çağrılarına uyan yetişkinler, ‘sıkıldıkları’ gerekçesiyle evlerinin çatılarından uçurtma uçurmaya başladı.

Gökyüzünde her gün yüzlerce görülen uçurtmalar elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden oldu.

Bu da evlerinde, evlerinde cihaza bağlı yaşayan çok sayıda hastayı riske attı.

Vatandaşlar, Adana Valiliği’ne dilekçe vererek, önlem alınmasını istedi.

VALİLİKTEN KAYMAKAMLIKLARA YAZI

Adana Valiliği de kaymakamlıklara yazı göndererek, muhtarların vatandaşları, uçurtma uçurmaması yönünde uyarmasını istedi.

Belediye hoparlörlerinden ve camilerden, uçurtma uçurulmaması için uyarı anonsları yapılmaya başlandı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da polis telsizinden ekiplere uçurtma uçuranlar ile satanlara 392 TL para cezası uygulanması için talimat verildi.

Kent genelinde uçurtma denetimi başlarken, uçurtmaların elektrik hatlarının yanı sıra Adana Havalimanı ve İncirlik Hava Üssü’ndeki uçaklar için tehdit oluşturduğu da bildirildi. DHA