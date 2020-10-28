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Adana’dan Çankırı’ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü

Çankırı'da 40 yaşındaki Gülay Açıkgöz, çilingirle eve giren eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden ayrılan zanlı, Adana'da polise teslim oldu.

Güncellenme: 10:02, 28/10/2020
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Adana’dan Çankırı’ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü

Adana’dan Çankırı’ya gelen Mesut A. isimli şahıs, 1 ay önce boşandığı eşi Gülay Açıkgöz’ün (40) evine çilingir yardımıyla girdi. Burada eski eşini beklemeye başlayan Mesut A., eve gelen Açıkgöz ile tartışmaya başladı.

Cani adam, Açıkgöz’ü yanında getirdiği silahla vurarak evden ayrıldı. Olayın ardından tekrar Adana’ya giden zanlı, emniyet birimlerine teslim olarak olayı anlattı.

Durum üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 3 çocuk annesi Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana Çankırı Çocuk Emniyet Polis Sağlık
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