‘Adres kodu, seçim hilesine hazırlık’

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'a göre ise iktidar, 9 rakamlı adres kodu sistemi adı altında izleme-gözetleme düzenlemesini uygulamaya hazırlanıyor.

Tüm adreslerin 9 rakamlı bir koda indirgenerek Adres Kayıt Sistemi'ne yükleneceğine dikkat çeken Toprak, “Böylece adreslerle ilgili tüm bilgiler veriler, ziyaretler, gönderiler, kişisel ve özel hayat verileri takibe alınacak. Bu sistemin adı dijital fişlemeli polis devletidir ve seçmen kütüğünün kontrolü olanaksız hale gelecek! Seçimlerde sahte seçmen, ölü seçmen, adreste yaşamayan seçmen yazımı kolaylaşacak ve kimse denetleyemeyecek. Sadece İçişleri Bakanlığı, Adres Daire Başkanlığı bu dijital sistemin kontrolünü elinde tutacak” ifadelerine yer verdi.