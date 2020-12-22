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‘Adres kodu, seçim hilesine hazırlık’

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı’nın gündeme getirdiği kodlu adres sistemi kapsamında, her adresin 9 haneli bir numarası olacak. Yazıcı, kademeli olarak geçilecek olan kodlu adres sistemi sonrası açık adres uygulamasının tarih olacağına dikkat çekti.

Güncellenme: 05:52, 22/12/2020
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‘Adres kodu, seçim hilesine hazırlık’

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'a göre ise iktidar, 9 rakamlı adres kodu sistemi adı altında izleme-gözetleme düzenlemesini uygulamaya hazırlanıyor.

Erdoğan Toprak

Tüm adreslerin 9 rakamlı bir koda indirgenerek Adres Kayıt Sistemi'ne yükleneceğine dikkat çeken Toprak, “Böylece adreslerle ilgili tüm bilgiler veriler, ziyaretler, gönderiler, kişisel ve özel hayat verileri takibe alınacak. Bu sistemin adı dijital fişlemeli polis devletidir ve seçmen kütüğünün kontrolü olanaksız hale gelecek! Seçimlerde sahte seçmen, ölü seçmen, adreste yaşamayan seçmen yazımı kolaylaşacak ve kimse denetleyemeyecek. Sadece İçişleri Bakanlığı, Adres Daire Başkanlığı bu dijital sistemin kontrolünü elinde tutacak” ifadelerine yer verdi.

CHP Erdoğan Toprak İçişleri Bakanlığı istanbul Polis seçim
Yayınlanma Tarihi:05:30,