AFAD’dan önemli deprem açıklaması: Vatandaşlarımızın dikkatine…

Deprem sonrası AFAD’dan yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın dikkatine; afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır” denildi.
Ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
* Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir.
* Vatandaşlarımızın dikkatine; afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. (İHA)