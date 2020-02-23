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AFAD’dan önemli deprem açıklaması: Vatandaşlarımızın dikkatine…

Depremin ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

13:01 -
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AFAD’dan önemli deprem açıklaması: Vatandaşlarımızın dikkatine…

Deprem sonrası AFAD’dan yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın dikkatine; afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır” denildi.

Ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir.

* Vatandaşlarımızın dikkatine; afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. (İHA)

aile Bebek Çocuk deprem Van
Son güncelleme: 13:03 23.02.2020
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