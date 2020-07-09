Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem! 9 Temmuz son depremler listesi…

Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinden de hissedilen deprem, Kandilli’ye göre yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, en son deprem Akdeniz açıklarında saat 19.36’da meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki bu depremin öncesinde ise Afyonkarahisar’da 1.8 büyüklüğünde deprem oldu. Son depremlerin hangi bölgelerde meydana geldiğini ve detaylarını aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz. İşte son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

MUĞLA YÖRESİ DİRİ FAYLARI:

Muğla – Yatağan Fay Zonu: Bu fay zonu, Muğla’nın yaklaşık 15 km GD’su ile Yatağan arasında uzanan yaklaşık 40 km uzunlukta birbirine paralel KB-GD doğrultulu faylardan oluşmaktadır. Bu fay zonunun Ortayaraş-Gökpınar köyleri arasında uzanan 32 km’lik bölümü, yer yer sol yönlü doğrultu atım bileşenli normal fay karakterindedir.

Ula (Muğla) – Ören (Muğla) Fay Zonu: Bu fay zonu, Muğla doğusunda Muğla-Yatağan fay zonundan dar bir açı yapacak şekilde ayrılarak BGB doğrultusunda uzanır. Fay zonunun karadaki toplam uzunluğu 60 km civarında olup, Ören’in batısında denize girerek İstanköy adasının güneyini izler ve buradan batıya doğru devam eder. Bu fay zonu, K74D 77GD yönelime sahip olup, listrik normal fay karakteri taşımaktadır. Faylanma sonucu güney blok kuzeyine göre 500 m civarında aşağıya doğru kaymıştır.

Karaova (Muğla) – Milas (Muğla) Fay Zonu: Bu fay zonu, Karaova – Milas arasında yüzeyleyen metamorfik kayaçlarda izlenebilen KB-GD doğrultulu birbirine paralel fay takımlarından oluşmaktadır. Yaklaşık 20 km genişlikte olan fay zonu, morfolojiyi denetlemesi nedeniyle olası diri fay olarak kabul edilmiştir (Şaroğlu vd. 1987).