AKP’den Biden’ın açıklamalarına tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP genel merkezinde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık etti.

2,5 saat süren MKYK toplantısından sonra MYK toplantısına geçildi. AKP Sözcüsü Çelik düzenlediği basın toplantısında MKYK gündemine ilişkin bilgi vererek, gazetecilerin soruları yanıtladı.

ABD Başkan adayı Joe Biden’ın açıklamalarına değerlendiren Çelik şu ifadeleri kullandı:

*Bu yaptığı açıklama diplomatik nezaketten tamamen uzak. Türkiye’ye geldiği zaman verdiği mesajlar çok daha farklıydı. Bu mesele bir zihniyeti göstermesi bakımından son derece önemli.

*Cumhurbaşkanımız onların istediği gibi Libya’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de onların dediğini yapan ya da yaptıklarına sessiz kalan bir Cumhurbaşkanı olsaydı onların gözünde otokrat değil demokrat olacaktı.

*Biden açıklamasını yaparken, ‘Ben Erdoğan’ı değiştireceğim. Bununla ilgili olarak muhalefetle iş birliği içine gireceğim ama bunu darbeyle değil seçimle yapacağım’ diyor.

*Sözlerinin siyaset bilimi anlamında tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için ‘darbeyle değil seçimle yapacağım’ diye ekleme yapıyor. Darbe diye kullandığı kelime seçim anlamına geliyor, seçim diye kullandığı kelime darbe anlamına geliyor.

‘BUNUN ADI DARBECİLİKTİR’

AKP Sözcüsü Çelik, Amerika’da Rusya’nın seçimlere müdahalesini eleştirenlerin şimdi Türkiye’deki seçimlere, demokratik süreçlere müdahale etmekten bahsettiğini kaydetti.

Çelik şunları söyledi:

*Bunun ne demokratlıkla ne devlet insanlığıyla bir ilgisi yok. Bunun demokrat partinin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması da Amerikan siyaset sistemi içindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli.

*Türkiye’ye kimse müdahale edemez. Demokrasimiz konusunda ne kadar kıskanç olduğumuzu, demokrasimizi ve milli iradeyi korumak konusunda ne kadar büyük bedeller ödeyeceğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı en son gösterdik.

*Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, siyasi sistemimize müdahale edemez. Geçmiş hükümetlerle ilgili 28 Şubat döneminde Amerika’daki belli odakların, belli aktörlerin bununla ilgili planlamalarının olduğu ortaya çıkmıştı.

*Bunlar ne derse desin, bunun adı darbeciliktir. Bu darbecilik peşinde koşanların da yaptıkları her zaman ellerinde kalır. Ama şunu unutmasınlar ki Türkiye ne bir sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. DHA