AKP’li başkanın üslubu MHP’li vekili kızdırdı: Yazık sana

Afyonkarahisar'a bağlı Sandıklı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kayseri'de sucuk üreticilerini kızdıran bir açıklama yaptı. AKP'li Başkan Çöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kayseri, Afyon sucuğunun anca getir götürünü yapar” ifadelerini kullandı.

“YAZIK SANA!”

AKP'li başkanın paylaşımına tepki gösteren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

* Bu nasıl bir üsluptur? Bir Belediye Başkanı bu şekilde mi Kadim Şehrimiz Kayserimizi aşağılamaya çalışır?

* Biz de Afyonkarahisar şehrimiz ile ilgili mi yazacağız bu durumda? Ayıp, yazık sana..!

“GENÇLER BEĞENMEMİŞ”

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, gelen tepkilerin ardından paylaşımı silerek yeni bir açıklamada bulundu.

Çöl yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kayseri – Afyon paylaşımını gençler beğenmemiş gençlerimiz emanetçilerimiz için her şeyi yaparız. Kaldırdım gitti. Manevi değeri yüksek iki şehrimiz, Kayseri'de bizim Afyonkarahisar'da” ifadelerine yer verdi.