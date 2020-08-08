AKP’li belediye başkanı coronaya yakalandı

Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları'nın çevresinde bir kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine corona testi yaptıran Şerifoğullarının da corona testi pozitif çıktı.

SÖZCÜ’ye konuşan Şerifoğulları,”Corona virüsünü nereden kaptığımı bilmiyorum ya bayramda oldu ya da öncesinde oldu. Çok şükür durumum 14 gün evimde kendimi izole edeceğim” ifadelerini kullandı.

AYASOFYA AÇILIŞINA KATILMIŞTI

AKP'li Şerifoğulları, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’da, 24 Temmuz’da kılınan ilk cuma namazına da katılmıştı.