AKP’li Belediye, kendi istediği sendikaya geçmeyen 24 işçinin görev yerini değiştirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirkette işçi olarak çalışan ve aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu 24 kişinin görev yerlerinin değiştirilmesini, Belediye-İş Sendikası Ordu Şubesi protesto etti.
Şube Başkanı Kadir Altun, basın açıklaması yaparak şirketin işçilere sendikalarını değiştirmeleri için baskı yaptığını belirtti. Altun şöyle konuştu:
* Baskılara boyun eğmedikleri için sendikalarından vazgeçmedikleri için 24 arkadaşımız sürgüne gönderildi.
* ORBEL işçilerine sendika değiştirme baskısı yapanlara sesleniyoruz. Sendika değiştirme baskısı, zulümdür, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır, adaletsizliktir.
TALİMAT VERMİŞ
Altun sözlerini şöyle bitirdi:
* Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in Özel Kalem Müdürü Mehmet Altun, haddi ve yetkisi olmadan, hukuka aykırı bir şekilde daire başkanlarını arayarak ‘Belediye Başkanımız Hilmi Güler'in talimatı var, işçileri Belediye-İş'ten istifa ettirip, Hak-İş veya Hizmet-İş'e geçirin’ diye talimat vererek, açıkça suç işliyor.
GÖREVE İADE EDİN
* İşçilere baskı ve zulüm uygulanıyor. Bizler üyelerimizin sendika değiştirmesi için, baskı ve zulmün yapanların kimler olduğunu, nasıl bir oyunun içinde olduklarını ve hangi beklentilerle bunları yaptıklarını çok iyi biliyoruz.
* Sayın Güler, Anayasal sendikal seçme haklarını kullandıkları için, hukuka aykırı bir şekilde baskı ve sürgüne uğrayan 24 arkadaşımızı, eski işyerlerine iade edin.
Açıklamanın ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.