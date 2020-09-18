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AKP’li Belediye, kendi istediği sendikaya geçmeyen 24 işçinin görev yerini değiştirdi

Belediye-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Kadir Altun, AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ne ait ORBEL’de görev yapan, aralarında sendikanın temsilcilerinin de bulunduğu 24 işçinin yerlerinin değiştirildiğini açıkladı. Belediye önünde eylem yapan sendika üyeleri, şirket yöneticilerinin sendikalarını değiştirmeleri için baskı yaptığını söyledi.

İsmail AKDUMAN
14:31 -
Haberler Gündem
AKP’li Belediye, kendi istediği sendikaya geçmeyen 24 işçinin görev yerini değiştirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirkette işçi olarak çalışan ve aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu 24 kişinin görev yerlerinin değiştirilmesini, Belediye-İş Sendikası Ordu Şubesi protesto etti.

Şube Başkanı Kadir Altun, basın açıklaması yaparak şirketin işçilere sendikalarını değiştirmeleri için baskı yaptığını belirtti. Altun şöyle konuştu:

* Baskılara boyun eğmedikleri için sendikalarından vazgeçmedikleri için 24 arkadaşımız sürgüne gönderildi.

* ORBEL işçilerine sendika değiştirme baskısı yapanlara sesleniyoruz. Sendika değiştirme baskısı, zulümdür, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır, adaletsizliktir.

TALİMAT VERMİŞ

Altun sözlerini şöyle bitirdi:

* Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in Özel Kalem Müdürü Mehmet Altun, haddi ve yetkisi olmadan, hukuka aykırı bir şekilde daire başkanlarını arayarak ‘Belediye Başkanımız Hilmi Güler'in talimatı var, işçileri Belediye-İş'ten istifa ettirip, Hak-İş veya Hizmet-İş'e geçirin’ diye talimat vererek, açıkça suç işliyor.

FOTO: SOSYAL MEDYA/ Belediye-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Kadir Altun

GÖREVE İADE EDİN

* İşçilere baskı ve zulüm uygulanıyor. Bizler üyelerimizin sendika değiştirmesi için, baskı ve zulmün yapanların kimler olduğunu, nasıl bir oyunun içinde olduklarını ve hangi beklentilerle bunları yaptıklarını çok iyi biliyoruz.

* Sayın Güler, Anayasal sendikal seçme haklarını kullandıkları için, hukuka aykırı bir şekilde baskı ve sürgüne uğrayan 24 arkadaşımızı, eski işyerlerine iade edin.

Açıklamanın ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

 

AKP eylem istifa Ordu protesto sosyal medya
Son güncelleme: 14:42 18.09.2020
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