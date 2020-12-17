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AKP’li belediye tarihi köşkü 10 yıllığına Ensar Vakfı’na tahsis etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında, İzmit’te yer alan ve mülkü büyükşehir belediyesine ait olan Pembe Köşk binası 10 yıllığına Ensar Vakfı’na verildi. Karara CHP Grubu muhalefet şerhi koyarken AKP'li Başkan Tahir Büyükakın “Sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 18:53, 17/12/2020
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AKP’li belediye tarihi köşkü 10 yıllığına Ensar Vakfı’na tahsis etti

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in Hacı Hasan Mahallesi'nde yer alan Kapanca Sokak'ta bulunan Pembe Köşk'ü geçtiğimiz günlerde restore ettirmişti. Uzun süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3 katlı, İzmit Körfezi manzaralı binayı Ensar Vakfı'na verme kararı aldı. CHP Grubu karara muhalefet şerhi koydu.

“DAHA ÖNCE ÇIKARILDILAR BİZ DE SAHİP ÇIKIYORUZ”

CHP Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Bu konuda eşit davranabiliyor muyuz vakıflara? Yıllardır aynı özellikteki vakıf ve derneklere yardım ediliyor. Bu konuda eşit davranıyor musunuz?” dedi.

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Biz bütün dernek ve vakıflara yardımda bulunuyoruz. Cemevlerine de yardım ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın bir yeri vardı. Daha önce bir belediyemiz bu vakfa yer vermişti. Oradan çıkarıldılar biliyorsunuz. Biz de sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın.

CHP'Lİ HÜRRİYET TAHLİYE ETTİRMİŞTİ

AKP'li eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde İzmit’in 28 Haziran Mahallesi'nde bir bina inşa edilmiş söz konusu bina Nebi Güdük Gençlik Merkezi adı ile Ensar Vakfı'nın kullanımına tahsis edilmişti.

31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen İzmit Belediye Başkanı CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, söz konusu belediye mülkünden Ensar Vakfı'nı tahliye etmişti.

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Yayınlanma Tarihi:18:40,