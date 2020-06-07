Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’li belediye ünlü oyuncuya benzetilen ‘Ertuğrul Gazi’ büstünü kaldırdı

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bir meydana yerleştirdiği Ertuğrul Gazi büstü, TRT 1'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilmişti. Söz konusu büstün oyuncu Düzyatan’a benzetilerek tasvir edilmesinin kendilerini de üzdüğünü belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır. Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

Sözcü İstanbul
22:39 -
Haberler Gündem

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na Türk ve İslam tarihine damga vurmuş isimlerin büstlerini yerleştirmiş, büstlerin arasında bulunan Ertuğrul Gazi’nin büstü görenleri şaşkına çevirmişti.

Büstün Ertuğrul Gazi’den çok ‘Diriliş Ertuğrul’ dizinde rol alan Engin Altan Düzyatan’a benzetilmişti. Tepkiler üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi, büstü yerinden kaldırdı.

Foto: Sözcü

“GEREKLİ İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR”

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi” kapsamında yaptırdığımız büstlerden “Ertuğrul Gazi” büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır.

* Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz.

Foto: Sözcü

DAHA ÖNCE BİLECİK’TE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Daha önce de, Bilecik Ertuğrul Gazi Müzesi’ndeki Ertuğrul Gazi heykelinin, Osmanlının kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi'ye değil, TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a ait olduğu belirlenmişti.

Foto: Sözcü

İLGİLİ HABERAKP'li belediyenin Ertuğrul Gazi büstü Engin Altan Düzyatan'a benzetildiAKP'li belediyenin Ertuğrul Gazi büstü Engin Altan Düzyatan'a benzetildi İLGİLİ HABERYok artık! Engin Altan'ı, Ertuğrul Gazi yaptılarYok artık! Engin Altan'ı, Ertuğrul Gazi yaptılar

 

15 Temmuz AKP Bilecik CHP demokrasi diriliş Diriliş Ertuğrul dizisi Engin Altan Düzyatan İslam Ordu oyuncu söz Sözcü TRT
Son güncelleme: 22:44 07.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more