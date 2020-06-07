AKP’li belediye ünlü oyuncuya benzetilen ‘Ertuğrul Gazi’ büstünü kaldırdı

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na Türk ve İslam tarihine damga vurmuş isimlerin büstlerini yerleştirmiş, büstlerin arasında bulunan Ertuğrul Gazi’nin büstü görenleri şaşkına çevirmişti.

Büstün Ertuğrul Gazi’den çok ‘Diriliş Ertuğrul’ dizinde rol alan Engin Altan Düzyatan’a benzetilmişti. Tepkiler üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi, büstü yerinden kaldırdı.

“GEREKLİ İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR”

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi” kapsamında yaptırdığımız büstlerden “Ertuğrul Gazi” büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır.

* Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz.

DAHA ÖNCE BİLECİK’TE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Daha önce de, Bilecik Ertuğrul Gazi Müzesi’ndeki Ertuğrul Gazi heykelinin, Osmanlının kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi'ye değil, TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a ait olduğu belirlenmişti.

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