AKP’li belediye uyarıları dikkate almadı, terminal projesini onayladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ağustos ayı son toplantısında Değirmendere Vadisi’ne yapılacak olan yeni terminal projesini meclisten geçirdi. Ancak terminalin yeri konusundaki tartışmalar bitmedi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, Değirmendere Vadisi’nde büyükşehir tarafından yapılacak olan yeni terminalinin yerinin yanlış olduğunu söyledi.

Başkan Şen, “Değirmendere’de sanayi var, yapılaşma var bir de üstüne üstlük terminal yapıyoruz. Değirmendere Vadisi’ne trafik ve yolcu olarak kullanım koyarsak biz afete davet çıkartmış oluruz” ifadelerini kullandı.

“AFETİ İNSANLAR GETİRİYOR”

Şen, sözlerine şöyle devam etti:

* Çok yağmur yağdığında ve afetler oluştuğunda hep söyleniyor “Allah’ın takdiri” diye. Bu söz yanlıştır.

* Dere yatağını sıkıştırıyoruz, insan eliyle daraltıyoruz ve dere yataklarını yerleşime açıyoruz. Bu da afeti getiriyor.

* DSİ’nin 100, 200, 500 yıllık haritalarına bakıldığında seçimlerinde hata yapıldığını görecekler.

* Burayı trafik ve yolcu kullanımına açarsak biz afete davet çıkartmış oluruz.

“DEFALARCA SÖYLEDİK DİNLEMEDİ”

* Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu defalarca ikaz ettik ancak yine de terminal yapmaktan vazgeçmedi.

* Bu derede 1999 selini yaşadık bir sürü insan öldü. Büyük akış gösteren bir vadi burası. Maçka'dan aşağı tüm kolları toplayıp iniyor.

* Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl ‘Dere yataklarındaki yapılaşmaları kaldırmalıyız, özel kullanımları koymayacağız’ demişti ama Trabzon’da dere yatağında terminal yapılıyor.

“YANLIŞTAN DÖNÜN”

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman da, Zorluoğlu’na şöyle seslendi:

* Borçlanarak girdiğiniz büyük maliyetli bu yatırımın bütün beyanatlara ve tecrübelere karşı yer seçimi konusundaki yanlıştan dönün.

* Tehlikeli sulara karşı yüzmeyin. Gelin hep birlikte bir araya gelerek farklı bir yer seçelim.