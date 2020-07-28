AKP’li belediyenin 67 milyon TL harcadığı Sular Vadisi projesi ‘susuzluktan’ çürüdü

Bursa’da AKP’li Yıldırım Belediyesi’nin Yeni Mahalle’de 67 milyon liraya inşa ettiği Sular Vadisi projesi kaderine terk edildi. Suyu olmayan Sular Vadisi projesinin tamamlanması için alınan krediye ise tam 20 milyon lira ödendi. Atıl vaziyette olan milyonluk projenin birçok yerinde kırılmalar meydana geldi.

“67 MİLYON TL HARCANDI, 20 MİLYON TL FAİZ ÖDENDİ”

CHP Yıldırım ilçe örgütü ve Mollaarap Mahalle Muhtarı ile birlikte Sular Vadisi’nde incelemelerde bulunan Başkan Nihat Yeşiltaş, “Bahsi geçen parka tam olarak 67 milyon 642 bin 292 TL harcama yapıldı.

Bu projenin tamamlanması için alınan kredilere ise tam 20 milyon 160 bin 977 TL faiz ödendi. Ancak Bursa'ya, Yıldırım'a ve mahalleye değer katacak bir yapıt ortaya çıkmadığını gördük” dedi.

“SULAR VADİSİ DEĞİL BETON VADİSİ”

Yeşiltaş, “Sular Vadisi projesinde Yıldırım halkının cebinden çıkan paranın ne kadar gereksiz yerlere harcandığına bir kez daha şahit olduk. Burası Sular Vadisi değil, beton vadisi haline gelmiş. Çünkü su yok. Projenin mahalle sakinlerine hiç bir fayda sağlamadığı ortada. Bu kadar yüksek maliyetli bir harcama mahalle sakinlerini de mutlu etmemiştir. Daha önce yeşil ve ağaçları olan bu alanda, yüksek maliyetli görsel güzelliği olmayan bir taş yığını yükselmekte” ifadelerini kullandı.

SU DOLU PET ŞİŞELERİ HAVUZA DÖKTÜLER

CHP’li yöneticiler, milyonlarca liranın heba edildiği Sular Vadisi havuzuna indi. Pet şişeler içindeki suları havuza dökerek, AKP’li belediyeyi protesto etti.