AKP’li borçlu belediye bağış toplayacak!

2018 yılı itibariyle İller Bankası'na olan 699 milyon borcu ile Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasında yer alan AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleşti.

Meclis oturumunda alınan kararla yardıma muhtaç insanlar için hayırseverlerden bağış toplanacak. Büyükşehir Belediye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın belediye meclisinde gündeme getirdiği teklif oy birliği ile kabul edildi.

Belediyenin hayırseverlerden topladığı bağışları 2010 yılında başlattığı Sosyal Kart üzerinden yardıma muhtaç insanlara ulaştıracağı öğrenildi.

“BELEDİYENİN İŞİ BAĞIŞ TOPLAMAK DEĞİLDİR”

AKP'li belediyenin aldığı karara sert tepki gösteren CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, belediyenin bağış toplamasının hukuka uygun olmadığını kaydetti.

Yardımseverlerin dernek, vakıf ve valiliklere bağış yaparak yardıma muhtaç insanlara ulaştırdığını vurgulayan Bektaş, “Belediyenin işi bağış toplamak değildir. Belediyenin asli görevi kaynak ve istihdam yaratmaktır. Belediye yarattığı kaynaklarla yardıma muhtaç insanlara yardım etmeli ve belediye hizmeti sunmalıdır. Yardımseverlerden valilik, dernek ve vakıflar zaten bağış topluyor” dedi.

“BELEDİYE KAYNAKLARINI YANDAŞ VAKIFLARA MI AKTARIYOR?”

‘Belediyenin bağış toplayacak duruma gelmesi ekonomik çöküntünün en bariz göstergesidir' diyen Bektaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Belediyenin borcu herkesçe bilinen bir gerçek. Borcu kapatabilmek için birçok arsa satışı yapıldı. Ama delik o kadar büyük ki bir türlü kapatılamadı.

*Belediyenin aldığı karar artık vatandaşına sosyal yardım dahi yapamayacak durumda olduğunun göstergesi. Belediye elde ettiği bütün kaynakları yandaş vakıflara mı aktarıyor.

*Yardımseverler şimdi belediyeye bağış yapacak sonra da belediye çıkıp biz vatandaşlarımıza sosyal yardım yapıyoruz diyecek. Bu ahlaka uygun değil?

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