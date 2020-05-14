AKP’li büyükşehir belediye başkanı da termik santrale karşı çıktı

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan köyünde yapılmak istenen termik santrale AKP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da karşı çıktı.

Kamuoyunda tepkiler oluşmadan çok önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile temasa geçtiklerini söyleyen Zolan, “Girişimlerimizi yaptık. Gerekçelerimizi iki ayrı yazıda bakanlığa ilettik. Önümüzdeki günlerde tüm süreci değerlendireceğimiz bilgilendirme toplantısı yapacak ve kamuoyunu aydınlatacağız” dedi.

ÇED'E GÖRÜŞ BİLDİRDİLER

AKP Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Şahin Tin ve il başkanı Necip Filiz'in katıldığı video konferans toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Nihat Kurum ile konuyu görüştüklerini söyleyen Zolan, “Denizli ile ilgili bu hassasiyeti ilettik. Orada özel alanlar olduğunu anlattık. Yazdığımız yazı ve diyaloglarımız ile süreci takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir belediyesinin bakanlığa gönderdiği yazı içeriği ile ilgili bilgi vermeyen Başkan Zolan, “ÇED raporuna ilişkin görüşlerimizi ilettik. Bu yazıları 20 gün önce gönderdik ama kamuoyuna açıklamamıştık” ifadelerini kullandı.

“BU İŞİN TAKİPÇİSİYİZ”

Termik santral projesi konusunda milletvekilleri ile birlikte hareket ettiklerini kaydeden Zolan, “Bu işin takipçisiyiz. Bu konular çok hassas konular. Bizim çevre duyarlılığımız belli. Teknik arkadaşlarımız ÇED raporunda tüm sayfaları tek tek inceledi ve bir rapor oluşturduk. O raporu da bakanlığımıza gönderdik. Bakanımızın da bu raporu dikkate alacağı yönünde olumlu düşüncelerimiz var” diye konuştu.

Daha önce de AKP'li Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık santrale karşı olduğunu açıklamıştı.

İKTİDAR VE MUHALEFET BİR ARADA

Denizli'de iktidar ve muhalefeti ortak paydada buluşturan Avdan termik santralinin yapılması durumunda bölgede tarımı bitireceği kaygısı yaşanıyor. Sadece inşaat faaliyetleri sırasında 50 bin zeytin ağacının kesileceği öngörülürken beraberinde getireceği kirlilik de endişe yaratıyor.

Bölgede 150 megavat gücünde iki üniteden oluşan bir termik santral kurulması planlanıyor. Yatırımcı şirket santral ile birlikte kömür ocakları, arıtma tesisleri ve depolama alanları inşa edecek.

Santralin Tavas'ın yanı sıra Kale ilçesi ile Denizli merkezini ayrıca Aydın'a bağlı Karacasu bölgesini etkileyeceği tahmin ediliyor. ÇED askı süreci tamamlanan santral için bölge köylüleri itirazlarını gerçekleştirmişti. Yaklaşık 70 çiftçi ÇED raporuna itiraz etmişti.

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