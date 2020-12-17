AKP’li Gençlik Kolları Başkanı’na kıyak

Diyarbakır'ın AKP Çınar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ekrem Demirtaş'ın Çınar Kaymakamlığı Özel Kalemde Müdürlüğü’nde görevlendirilmesine CHP Çınar ilçe başkanı Cengiz Öztürk tepki gösterdi. Öztürk, Ekrem Demirtaş'ın AKP Diyarbakır eski Milletvekili Kutbettin Arzu'nun yeğeni olduğunu ve Arzu'nun referansıyla özel kalemde görevlendirildiğini iddia etti.

AKP Çınar ilçe Gençlik Kolları Başkanı Ekrem Demirtaş sosyal medyada yaptığı istifa açıklamasını şu sözlerle duyurdu;

* Sevgili Büyüklerim ve Değerli Genç Kardeşlerim; Bizlere bugüne kadar örnek olan Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan‘a desteğini hiçbir zaman esirgemeyen önceki dönem ilçe başkanım Mehmet Ali Arzu'ya, bize hep sahip çıkan her zaman arkamızda dimdik duran İl Başkanıma teşekkür ederim. Bu süre içinde ülkem ve milletim için yapabileceğim ne varsa, gücüm oranında yapmaya çalıştım.

* Bilinmesini isterim ki, hiçbir hesap yapmadan bize öğretilen siyasetin hizmet için mücahitlik tarafı ile ilgilendik. Hiçbir zaman siyasetin ticari kısmında olmadık. Çeşitli kademelerde beraber çalıştığımız arkadaşlardan haklarını helal etmesini diliyorum. Çalışmalarımızın yoğunluğu içerisinde kalbini incittiğim herkesten helallik istiyorum. Benden yana haklarınız helal olsun. Biz bir ekibiz. 30.11.2020 tarihi itibariyle kendi hür irademle kimsenin baskısı altında kalmadan bazı sebeplerden dolayı gururla sürdürdüğüm Ak Parti Çınar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifa ediyorum.

“TORPİLLE O GÖREVE GETİRİLDİ”

Daha önce AKP Çınar İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Ekrem Demirtaş'ın AKP Diyarbakır eski Milletvekili Kutbeddin Arzu'nun yeğeni olduğunu belirten CHP Çınar İlçe Başkanı Cengiz Öztürk Demirtaş’ın Çınar Kaymakamlığı’na torpille getirildiğini öne sürdü.

Ekrem Demirtaş'ın köy korucusu olarak da daha öncelerde görev yaptığını belirten Öztürk şunları söyledi:

* AKP Çınar ilçe gençlik kolları başkanı Ekrem Demirtaş, Çınar Kaymakamlığı’na özel kalem olarak görevlendirildi. Bu kişi AKP Diyarbakır eski Milletvekili Kutbeddin Arzu'nun yeğenidir. Daha önceki dönem Mehmet Ali Arzu, Çınar İlçe Başkanı olduğunda Ekrem Demirtaş ise İlçe Gençlik Kolları başkanı oldu. Bunu yanı sıra gönüllü koruculuk da yapıyordu. Mehmet Ali Arzu ilçe başkanlığından alındıktan sonra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ekrem Demirtaş'ı da Çınar Kaymakamlığı'nda özel kalemde görevlendirildi.

* Ekrem Demirtaş, AKP’nin kararıyla kaymakamlık özel kaleme getirildi. Yoksa bu kişi liyakata uygun bir şekilde bu göreve getirilmedi torpille o göreve getirildi. AKP döneminde bu gibi olaylar her zaman olmuştu artık diyecek bir sözde bulamıyoruz. Bu görevlendirme tamamen usulsüz bir görevlendirmedir. Ülkemizde birçok üniversite mezunu gençler sınavlarda başarılı puanlar alırken, kamu yönetimini okuyan binlerce kişi iş bulmazken giremezken bu arkadaş koruculuk yaparken Kaymakamlıkta özel kalemde görevlendiriliyor. Diyecek bir şey bulamıyoruz.

İlginizi Çekebilir İki AKP'li yönetici hakkındaki skandal iddia!