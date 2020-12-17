AKP’li Kocaeli Belediyesi’nden Erdoğan’ın memleketine yardım yağmuru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köyü olarak bilinen Rize'nin Güneysu ilçesine yapılacak yardım gündeme geldi.

Konuyla ilgili konuşan CHP Meclis Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, söz konusu bölgeye sürekli yardım yapıldığını söyledi. Güneysu ilçesine 25 adet durak yapılmasıyla ilgili protokol imzalama yetkisi oy çokluğu ile CHP'lilerin şerhine karşı meclisten geçti.

“7 YILDIR SÜREKLİ YARDIM YAPILMAKTA”

CHP Meclisi Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir konuyla ilgili şöyle konuştu:

* 7 yıldır bu meclisteyim. Hemen hemen 3-4 ayda bir Rize Güneysu ilçesine yardımda bulunuyoruz. Bence burayı kardeş şehir de yapın. Daha mantıklı olur. Bu konuda diğer ilçe belediyelerinin de talepleri var. Ama sadece bir ilçeye yardım yapılmasını doğru bulmuyoruz. Burada durak yapımı söz konusuymuş. Ben bizim duraklarımıza göz attım. Binlerce otobüs durağımız var. Ancak perişan durumda olan otobüs duraklarımız var. Öncelikle bu durakların sorunlarını çözsek çok daha iyi olur diye düşünüyorum.

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