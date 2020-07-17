AKP’li meclis üyesi zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti!

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Vekili ve Meclis Üyesi AKP’li Murat Adısanoglu partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasında AKP’deki usulsüzlüklerin ve yapılan yanlışların etkisi olduğunu belirten Adısanoğlu, istifa gerekçesini şöyle sıraladı;

* 2001 yılından bu yana Balıkesir’de kurucuları arasında yer aldığım, il ve ilçe yönetimleri başta olmak üzere partimizin her kademesinde, verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya özen gösterdim. Başta Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve ülkemize hizmet davasına hep sahip çıktık.

* Geldiğimiz bu son süreçte gördüğümüz usulsüzlükler, yapılan yanlışlar, haksızlıklar ve benzeri olaylar, şahsımı ve benim gibi düşünen arkadaşlarımı hizmet üretemez hale getirmiştir.

“MAKAMLARA BİR ŞEKİLDE NÜFUZ ETMİŞ KİŞİLER…”

* Partimizin icraat makamlarına bir şekilde nüfuz etmiş kişiler, bu davanın gerçek neferlerini ikinci plana atmaya, hatta baskı kurarak itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Ülkemize olan hizmet aşkımız bu ve benzeri olaylar yüzünden, buna sebep olan kişiler yüzünden asla ve asla bitmeyecektir.

*Bu uzun soluklu süreçte ülkemize ve Balıkesirimize beraber hizmet etme şansı bulduğum tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, gördüğüm luzüm üzerine kuruluşundan bu yana üyesi olduğum AK Parti’den istifa ettiğimi tüm Balıkesir kamuoyuna saygıyla duyururum.

MURAT ADISANOĞLU KİMDİR?

1976 yılında Balıkesir doğdu. İlk ve orta öğretimi Balıkesir'de tamamladı. Siyasi hayatına Ak Parti’nin kuruluş yıllı olan 2001 yılında başladı.

5 dönem Merkez ilçe yönetim Kuru üyesi, 1 dönem İl Yönetim Kurulu üyesi, 2 dönem Belediye Meclis üyeliği görevlerinde bulundu. 2013-2018 Ticaret odası yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Tarım ürünleri ticareti yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.