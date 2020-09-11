AKP’li Sarıoğlu: İhanet şebekelerine yardım edenler var

Aydın'da AKP Milletvekili Metin Yavuz'a yakınlığıyla bilinen Mustafa Sarıoğlu, Facebook üzerinden yaptığı canlı yayınlarla partisinin il yönetimi ve milletvekillerine ağır sözlerle yüklendi.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Genel Başkanı, AKP Sultanhisar İlçe Başkanlığı’nın kurucusu Mustafa Sarıoğlu “Aydın siyaseti zihin olarak işgal altında, bürokratik olarak da işgal altında. Adamlarda din yok iman yok, şeref yok haysiyet yok. Aydını düşünen çok fazla insan da yok” diyerek, Nazilli Devlet Hastanesi’nde yaşananları örnek gösterdi.

REFERANS OLANLAR VATAN HAİNİDİR

Sarıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatarak şunları söyledi:

* Sanki bu süreç yaşanmamış gibi, birileri ihanet şebekelerine, vatan hainlerine halen hizmet etmeye devam ediyor. Nazilli Hastanesi’nde adam güvenlik soruşturmasından geçememiş, geçemediği için memur olamamış. Hukuken ve mevzuat gereği müdür olması mümkün değil. Artezyen suyunu hastalara içirmiş, yargılanıyor. Adamda her türlü mobing var. Bu adamın ısrarla müdürlüğe devam etmesi için, sözleşme imzalaması için baskı yapan, referans olan her kimse, vekil de olsa, ilçe başkanı da olsa, sıfatı ne olursa olsun vatan hainidir, şerefsizdir, namusuzdur, kansızdır, ahlaksızdır.

MİLLETİN BAŞINA BELA OLUYORSUNUZ

Mustafa Sarıoğlu, güvenlik soruşturmasından geçememiş bir çok insanın aylardır atama beklediğini, soruşturmadan geçemeyenlerin özel şirketlere dahi alınmadığını hatırlattı. Söz konusu kişi için devreye girenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiğini savunan Sarıoğlu, şu sözlerle meydan okudu:

* Bu adamla ilgili baskı yapan referans olan sıfatı ne olursa olsun Cumhurbaşkanımıza, AKP'ye ihanet ediyor. Siz bizi supap mı sanıyorsunuz?, sabah akşam oy vereceğiz. Millet cumhurbaşkanımız için oy veriyor, seçilip vekil olup gidiyorsunuz memleketin başına bela oluyorsunuz. Dört milletvekili, bir il teşkilatı var siz bu rezillikleri görmüyor musunuz? Dört milletvekili, hanginiz referans olduysanız çıkın açıklayın, bana da dava açın. Sizin dokunulmazlığınız var, ben vatandaş Mustafa Sarıoğlu'yum. Şerefiniz varsa bana dava açın.