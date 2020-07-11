AKP’li üyeye Atataürk’e hakaretten hapis cezası

AKP Uşak İl Genel Meclisi Üyesi Durmuş Yavuz’un 2018’de katıldığı bir toplantıda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında, “Atatürk Yahudi’dir, sarhoştur, dinsizdir” gibi kelimeler kullandığı iddiasıyla Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet edilmişti.

Şikayet sonrası Durmuş hakkında, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan dava açıldı. Uşak 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunma yapan Durmuş Yavuz, Atatürk’ü seven biri olduğunu ve söylediği iddia edilen kelimeleri söylemesinin mümkün olmadığını belirterek, “Hiç söylememe rağmen bana Atatürk’ün hatırasına hakaret ettiğim yönünde beyanlarda bulunulmuştur. Böyle bir şey kesinlikle gerçekleşmemiştir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

10 AY HAPİS CEZASI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Y., toplantının kendi evinde yapıldığını ve sanığın kendi evinde bu kelimeleri kullandığını, davetli diğer misafirlerin de duyduğunu söyledi.

Alınan sanık savunması ve tanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Durmuş Yavuz’u “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi.