AKP’nin açılmadan yıkılan köprüsü 3.4 milyon lira

Vezirköprü ilçesinde AKP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 10 köyün ulaşımını sağlayacak olan köprü yaklaşık 15 gün önce açılmadan çöktü. Sadece 2 yakasına konulan ayaklar üzerine oturtulan köprünün, orta kısmında taşıyıcı kolonların olmaması nedeniyle dökülen betonun ağırlığına dayanamadığı için çöktüğü iddia edildi. Çöken köprü için belediyenin yüklenici şirkete 3 milyon 440 bin lira ödeyeceği ortaya çıktı.

PROJE HATASI VAR, BELEDİYENİNİ ZARARI YOK

Yapılmadan çöken köprü Samsun Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında CHP Meclis Üyeleri tarafından gündeme getirdi. Köprü hakkında açıklama yapan Başkan Mustafa Demir, köprünün proje ve imalat hataları olduğunu belirterek, “Çalköy Köprüsü’nün yapımı ve projesinde hata olduğu belirlendi. Çöken köprüde olay sonrası incelemeler başlatıldı. Hem yapımında hem projede hata gözüküyor. Bu köprüyü müteahhit yapıyor dolayısı ile belediyemizin en ufak bir zararı yoktur” dedi.