Akşam ve yatsı namazı saat kaçta? 27 Mart namaz vakitleri

Akşam namazı ve yatsı namazı saati illere göre değişiklik gösteriyor. Müslümanlar da akşam ve yatsı namazı öncesinde ezanın kaçta okunacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi adresinde yer alan bilgilere göre, il il namaz vakitlerini haberimizden görebilirsiniz.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul akşam: 19:30

İstanbul yatsı: 20:51

Ankara akşam: 19:14

Ankara yatsı: 20:34

İzmir akşam: 19:37

İzmir yatsı: 20:54

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Akşam Namazı Farzı

1. Rekatı

Kamet getirilir.

Niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının üç rekat farzını kılmaya”

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah'u Ekber” denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: “Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim” Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

2. Rekatı

Besmele çekilir: “Bismillahir rahmanir rahim”

Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

“Allah'u Ekber” denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

3. Rekatı

Besmele çekilir: “Bismillahir rahmanir rahim”

Fatiha okunur:

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir.

“Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram” dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Sünneti

1. Rekatı

Niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya”

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah'u Ekber” denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: “Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim” – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

2. Rekatı

Besmele çekilir: “Bismillahir rahmanir rahim”

Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

-“Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır.

Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için “Yatsı namazı kaç rekattır” sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.

Yatsı Namazının Dört Rekat Sünneti

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Yatsı Namazının Dört Rekat Farzı

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Yatsı Namazının İki Rekat Son Sünneti

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız