Aksaray’da yurt kavgası

Aksaray Belediyesi, iki yıl önce 15 milyon liraya öğrenci sosyal tesisi ve yurdu olarak kullanılmak üzere iki bina yaptırdı. Binalardan biri Kur-an kursu için müftülüğe tahsis edildi.

Şu günlerde de diğer binanın Hayrat Vakfı'na 1 lira ya da bedelsiz olarak 25 yıllığına tahsis edilmesi gündemde. Belediye Meclisi'ne gelen konuya, CHP'li üyeler Bilal Özdemir ve Tolga Kara, İYİ Partili Fehmi Kuyucu ile MHP'li Muhterem Güngör karşı çıktı.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, “Belediye bu binayı öğrencilerimiz için yapmış. Aksaray'da okuyan, üniversite kazanmış, ailesinin ekonomik durumu zayıf, yüz lira, iki yüz lira yurt parası ödeyemeyecek yüzlerce öğrencimiz var. Bu yurdu bu ihtiyaç sahiplerine tahsis etmiyorsun. Kime tahsis ediyorsun? Hayrat Öğrenci Vakfı! Kimdir bu dernek? İstanbul merkezli bir dernek, internet sitesinde bir başkan ve bir cep telefonu yazıyor. Karar geçerse iptali için yargıya başvuracağız” dedi.

DEDESİNDEN KALMADI

CHP Aksaray İl Başkanı Ertürk, 8 milyon liralık binanın kamu kaynağı ile yapıldığını belirterek, “O yurt, başkanın dedesinden kalmadı. Devletin malı deniz değil. Yoksul öğrenciler kalsın” dedi.