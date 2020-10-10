Akşener’den ‘ateşkes’ açıklaması: O masada Türkiye’nin mutlaka olması gerekiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, ilçelerde sürdürdüğü esnaf ziyaretlerinin bugünkü durağı Yozgat oldu.

Akşener'in, Yozgat'ta ilk olarak Yerköy ilçesinde Belediye Başkanlığını ziyaret etti, ardından ilçe esnafını ziyaret ederek hem sorunlarını dinledi hem de sohbet etti.

Ziyaretleri sırasında gazetecilerin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkes imzalanmasının ardından Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesi ve Türkiye'nin masada olmaması ile ilgili görüşlerinin sorması üzerine, Akşener şu yanıtı verdi:

*Azerbaycan bizim için, Türkiye Cumhuriyeti için biliyorsunuz rahmetli Aliyev'in, rahmetli Elçibey'in söylediği gibi tek millet iki devlet. Bizim her bir Türk vatandaşı Azerbaycan'a Can Azerbaycan der.

*Biz de onlardanız, siz de onlardansınız. Ermenistan'ın tecavüzleri, saldırıları karşısında Türkiye'nin tutumunu, iktidarın tutumunu ben doğru bulduğumuzu Salı günkü grup konuşmamda belirttim.

*Orada bir sorunumuz yoktur, bu desteğin devam etmesi gerektiğini de belirttim. Ama o arada bir uyarıda bulunmuştum, elbette bu konu ile ilgili bir masaya oturulacak, o masada Türkiye'nin olması lazım geldiğini ve mümkünse tek bir devlet yerine yani Rusya'dan bahsediyorum, Türkiye'nin ve ilgili bazı başka devletlerinde bu sorunun çözümüne katkıda bulunmasının lazım geldiğini bir uyarı olarak ortaya koymuştum.

“TÜRKİYE AÇISINDAN ÇOK SORUNLU BULDUM”

*Diplomasiyi çalıştırmamız gerektiğini de aynı zamanda söylemiştim. Dün Lavrov'un iki grubu konuşturup, 11 saatlik toplantıdan sonra çıkıp ateşkes ilan edildi demesini, elbette ateşkes iyi bir şey ona bir şey demiyorum ama Türkiye açısından çok sorunlu buldum.

*Ateşkes ilan edildi onun dışında barış sağlandığını varsayalım peki; Karabağ'da Azerbaycan'ın ilerlediği o toprakların durumu ne olacak? Ermenistan tarafından işgal edilmiş toprakların durumu ne olacak?

*Bunun için o masada Türkiye'nin mutlaka mutlaka mutlaka olması gerekiyor. Onun için Türkiye, bizi yöneten arkadaşlarımız bu konuya çok dikkat etmeli.

*Muhalefetiyle, iktidarıyla bu konuda herkes birleşmişken, bütün Türk milleti birleşmişken bunu Azerbaycan'ın avantajına çevirmek gibi bir diplomasi yolunu tercih etmek gerekiyor.

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